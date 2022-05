Perisic lascia l’Inter? Rinnovo lontano: la Juventus ha un piano diabolico (Di giovedì 5 maggio 2022) La Juve e l’Inter sono sempre stati eterni rivali, per questo motivo il possibile acquisto di Ivan Perisic avrebbe davvero del clamoroso. Spiegare la rivalità tra Juventus e Inter non è per nulla facile e rapida, infatti le due sono eterni nemici da davvero tantissimo tempo, con i bianconeri che hanno sempre visto nei nerazzurri quell’avversario da battere a qualsiasi costo, per questo motivo arrivare a Ivan Perisic sarebbe davvero uno sgarbo alla Beneamata davvero molto importante, con la Signora che non vedrebbe l’ora di mettere sulla propria corsia laterale il campione croato. Ivan Perisic Inter (LaPresse)Quando Ivan Perisic arrivò all’Inter nell’estate del 2015 erano in molti a dubitare del suo reale valore, perché il croato era stato già scartato dal Borussia ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 5 maggio 2022) La Juve esono sempre stati eterni rivali, per questo motivo il possibile acquisto di Ivanavrebbe davvero del clamoroso. Spiegare la rivalità trae Inter non è per nulla facile e rapida, infatti le due sono eterni nemici da davvero tantissimo tempo, con i bianconeri che hanno sempre visto nei nerazzurri quell’avversario da battere a qualsiasi costo, per questo motivo arrivare a Ivansarebbe davvero uno sgarbo alla Beneamata davvero molto importante, con la Signora che non vedrebbe l’ora di mettere sulla propria corsia laterale il campione croato. IvanInter (LaPresse)Quando Ivanarrivò alnell’estate del 2015 erano in molti a dubitare del suo reale valore, perché il croato era stato già scartato dal Borussia ...

AmbraciaD : @Claudinter @PeppinInter Bella la difesa dell’udinese invece che lascia saltare da solo Perisic e pasticcia sul rigore (che poi che rigore) - Skriniariano : @MarcoFiorito98 Si su questo hai ragione,a me lascia l'idea di un incompiuto, perché Perisic non è stato continuo,n… - internazionaleL : @totofaz Posizioni ecco che emergono limiti. Radu sbaglia perché è una sega e ga sentito la pressione, perisic fa q… - MicheLoi1 : RT @FMCROfficial: Moviola #InterFiorentina Corretto il rosso a Maleh che lascia in 10 la Fiorentina al 19' ingenuo il giocatore viola che… - clarence_von : RT @FMCROfficial: Moviola #InterFiorentina Corretto il rosso a Maleh che lascia in 10 la Fiorentina al 19' ingenuo il giocatore viola che… -