Passaro | emozioni da 1000 e una notte | Sto vivendo un sogno

(Di giovedì 5 maggio 2022) "Questaio ed il mio coach non abbiamo dormito. Mi sono svegliato alle 3 die l'ho trovato in piedi a guardare gli highlights della Champions League: abbiamo passato una nottataccia". ...

Advertising

Dopo una trafila juniores a ridosso dei migliori coetanei,ha cambiato marcia con l'attività under 18: "Dopo aver rincorso per un po' tanti pari età, sono riuscito ad arrivare numero 31 del ...Un elogio alla tranquillità. Al saper gestire lee i momenti no, i doppi falli e i lungo linea fuori di un centimetro. Luca Nardi e ... di scena domani contro Francescoper un posto nel ...'Questa notte io ed il mio coach non abbiamo dormito. Mi sono svegliato alle 3 di notte e l’ho trovato in piedi a guardare gli highlights ...Sulla strada di Fonio ci sarà Francesco Passaro, che ha sconfitto l’amico Giulio Zeppieri nella sfida d’apertura del programma del Pietrangeli. Rimonta con lo score di 4-6 6-0 6-2 per il ...