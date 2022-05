Napoli | De Laurentiis | “Champions League? Obbligato a partecipare per ragioni di fatturato”

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 maggio 2022) Aurelio De, presidente del, è intervenuto nel corso di un incontro con i ragazzi dell’Istituto tecnico industriale e liceo scientifico ‘Giordani’ di Caserta. “Da quando ho preso ili bilanci sono sempre positivo e per il 13° anno consecutivo saremo in Europa – ha detto De, che poi ha riservato una frecciatina ad altri club europei – Mi ricordate cosa ha vinto il Psg in questi anni oltre al campionato francese? E il Chelsea, invece, stimato 6,5 miliardi, quanti campionati ha vinto?” Neppure Carlo Ancelotti è sfuggito all’ironia tagliente del presidente del: “Vince e lo sa fare bene…quando allena squadre di top player“. Sulla Superlega, invece, Deha dichiarato: “Sono stati tra i primi a dire ad Agnelli che stava sbagliando. ...