Madrid: Sinner ko con Auger-Aliassime, Musetti lascia via libera a Zverev (Di giovedì 5 maggio 2022) Negli ottavi del "Mutua Madrid Open" Jannik, decima testa di serie, racimola solo tre giochi contro il canadese, ottavo favorito del torneo. Lorenzo, promosso dalle qualificazioni, si ritira all'inizio del secondo set dopo aver perso il primo con il tedesco secondo favorito del seeding e campione in carica. A guidare il seeding è Djokovic. Nell'ambito di un accordo tra SuperTennis e Sky, la tv della FIT trasmette il "match of the day" ogni sera alle 23

