ENRICO MENTANA: PRO PUTIN E NO VAX BANDITI DAL TGLA7. COME CHI NEGA L’OLOCAUSTO… (Di giovedì 5 maggio 2022) ENRICO MENTANA entra nel dibattito sull’opportunità o meno di ospitare prima i no vax e ora chi sostiene la guerra della Russia contro l’Ucraina. Il direttore del TGLA7 non nasconde il suo pensiero e mette paletti chiari e precisi sulla gestione del telegiornale che dirige con successo e rigore giornalistico dal 2010. Scrissi qui cinque mesi fa che mi onoravo di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax. Allo stesso modo mi onoro oggi di non invitare chi sostiene o giustifica l’invasione russa in Ucraina. E uso quelle stesse parole per rivendicarlo, senza dover aggiungere nemmeno una virgola. Le polemiche, dopo l’intervista del ministro degli esteri russo Sergej Lavrov a Zona Bianca, ha scatenato indignazione e contro repliche di Giuseppe Brindisi e Mediaset: facciamo informazione, non propaganda e chi impone ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 5 maggio 2022)entra nel dibattito sull’opportunità o meno di ospitare prima i no vax e ora chi sostiene la guerra della Russia contro l’Ucraina. Il direttore delnon nasconde il suo pensiero e mette paletti chiari e precisi sulla gestione del telegiornale che dirige con successo e rigore giornalistico dal 2010. Scrissi qui cinque mesi fa che mi onoravo di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax. Allo stesso modo mi onoro oggi di non invitare chi sostiene o giustifica l’invasione russa in Ucraina. E uso quelle stesse parole per rivendicarlo, senza dover aggiungere nemmeno una virgola. Le polemiche, dopo l’intervista del ministro degli esteri russo Sergej Lavrov a Zona Bianca, ha scatenato indignazione e contro repliche di Giuseppe Brindisi e Mediaset: facciamo informazione, non propaganda e chi impone ...

Advertising

ilpost : Enrico Mentana sugli ospiti che giustificano Putin - francescocosta : Oggi su Morning: sembra proprio che la strage nel teatro di Mariupol non fosse una balla; il PD ripresenta la legge… - rulajebreal : Mentana commenta le parole di Lavrov:”Conosco bene le leggi razziali del 1938 in Italia: se Hitler fosse stato ebre… - bubinoblog : ENRICO MENTANA: PRO PUTIN E NO VAX BANDITI DAL TGLA7. COME CHI NEGA L'OLOCAUSTO... - massimolizzi : Enrico #Mentana non invita #novax e filorussi -