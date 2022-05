Conte M5s | ' L' Unione europea deve farsi sentire | non può identificarsi con la Nato'

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il M5s comincia a fare distinguo sempre più significativi sulla politica estera. 'L', non puònell'Alleanza euro - atlantica. Questo non significa ...

fattoquotidiano : Conte: “Inizio ad avere il dubbio che qualcuno voglia il M5s fuori dal governo. Superbonus? Draghi critica norma ch… - fattoquotidiano : Conte: “Dicono che il M5s voglia uscire dal governo, ma inizio a pensare che qualcuno voglia spingerci fuori. Se è… - AndreaMarcucci : #Conte dice che qualcuno vuole spingerli fuori dal governo. A me sembra che siano i 5 stelle ad avere questo deside… - Fra_cfa : RT @magnomiche: Conte: “Inizio ad avere il dubbio che qualcuno voglia il M5s fuori dal governo' (il Fatto Quotidiano). Ebbene sì, lo conf… - stevebianconero : RT @utini19: GRANDE PRESTAZIONE del 5S di CONTE ! ANCHE I BENEFICIARI DEL RDC AVRANNO IL BONUS DI 200€ CHE DRAGHI NON GLI VOLEVA CONCEDERE.… -

il leaderGiuseppe, intervenendo alla prima lezione della scuola di formazione 5 Stelle, presso il Tempio di Adriano. Le critiche alla Germania 'Il politico non può galleggiare. E per ...Zingaretti, da sempre nume tutelare dell'asse giallorosso, ha due assessoriin giunta. E adesso deve assorbire gli urti provenienti dalle frizioni nazionali frae Letta. E quelli dal ...L’Europa non può identificarsi nella Nato. Il leader del Movimento 5 Stelle non ha utilizzato giri di parole. Giuseppe Conte, intervenendo alla prima lezione della scuola di formazione dei 5 Stelle, t ...Le parole del M5S Giuseppe Conte, intervenendo alla prima lezione della scuola di formazione 5 Stelle, presso il Tempio di Adriano.