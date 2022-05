Chi ama le Birkenstock ne va fiero (Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi tutti indossiamo le Birkenstock, ma un uomo coi sandali è stato, fino a poco più di un decennio fa, un’immagine non proprio appetibile. Un uomo con sandali e calzini poi, era qualcosa che con la moda non aveva neanche per sbaglio un qualche punto in comune. LEGGI ANCHE: I 22 modelli di Birkenstock più belli da tenere d'occhio questa estate Birkenstock Arizona Senti la parola *Birkentock* e pensi subito al modello Arizona, con quei due cinturini che hanno trasformato una ciabatta in una vera e propria icona globale. Questa, poi, è la versione con la tomaia in similpelle nera, tutta nera, solo nera. Basic? Assolutamente no. Evergreen? Assolutamente sì. +++button-group 70€ - COMPRA SU MODIVO(https://modivo.it/p/Birkenstock-ciabatte-arizona-051791-nero "70€ - COMPRA SU MODIVO"){: target=" ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi tutti indossiamo le, ma un uomo coi sandali è stato, fino a poco più di un decennio fa, un’immagine non proprio appetibile. Un uomo con sandali e calzini poi, era qualcosa che con la moda non aveva neanche per sbaglio un qualche punto in comune. LEGGI ANCHE: I 22 modelli dipiù belli da tenere d'occhio questa estateArizona Senti la parola *Birkentock* e pensi subito al modello Arizona, con quei due cinturini che hanno trasformato una ciabatta in una vera e propria icona globale. Questa, poi, è la versione con la tomaia in similpelle nera, tutta nera, solo nera. Basic? Assolutamente no. Evergreen? Assolutamente sì. +++button-group 70€ - COMPRA SU MODIVO(https://modivo.it/p/-ciabatte-arizona-051791-nero "70€ - COMPRA SU MODIVO"){: target=" ...

Ma si sa, le cose cambiano. Se volessimo individuare un punto di svolta nella storia della moda, potremmo forse fissarlo nell'uscita numero 10 della sfilata Spring/Summer 2007 di Prada. Un modello con ...