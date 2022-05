Aramu | “Sconfitta che fa malissimo | non posso essere felice”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non nasconde la propria delusione Mattia. Il Venezia affonda all’Arechi contro la Salernitana e vede avvicinarsi il ritorno in serie B. Ultimi in classifica, i lagunari avrebbero bisogno di un vero e proprio miracolo a tre giornate dal termine. Il centrocampista offensivo di origini piemontesi, nonostante una stagionale personale soddisfacente, commenta così il ko con i granata.– Fa, ci tenevamo tutti. Adesso dobbiamo continuare a lavorare perché abbiamo altre partite importanti. Girone di ritorno – Ci è mancata un po’ di esperienza, ci avevano avvertito che al ritorno sdarebbe stato un altro campionato. La chiave è stata questa. Stagione – Non sonoperché siamo in questa situazione, non riesco ad...

...su punizione tira a lato di poco. I veneti ora premono e la Salernitana non riesce a uscire: la squadra di Soncin tenta il tutto per tutto ben sapendo di non potersi permettere una. ...... Ceccaroni; Mateju (38' Johnsen), Ampadu, Peretz (17' st Crnigoj), Haps (1' st Ullmann);, ... Decimaconsecutiva che invece sa di condanna per gli uomini di Soncin, ultimi in classifica e ...Deluso il Venezia dopo il ko di Salerno delusione che traspare dalle parole di Mattia Aramu ai microfoni di Dazn: “Volevamo un altro risultato, peccato per come è arrivata questa sconfitta. Avevamo fa ...Arancioneroverdi condannati alla retrocessione nella serie cadetta dopo la decima sconfitta consecutiva all’Arechi di Salerno ...