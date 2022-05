X Factor 2022 | Ambra Angiolini in giuria

Advertising

MontiFrancy82 : #AmbraAngiolini sarà uno dei giudici di @XFactor_Italia 2022 - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: X Factor, Ambra Angiolini completa la nuova giuria con Fedez, Dargen D’Amico e Manuel Agnelli - FQMagazineit : X Factor, Ambra Angiolini completa la nuova giuria con Fedez, Dargen D’Amico e Manuel Agnelli - leggoit : X Factor 2022, non solo Fedez e Ambra Angiolini: ecco i due giudici che mancano all'appello - SMSNEWSOFFICIAL : #AmbraAngiolini sarà uno dei giudici di @XFactor_Italia 2022 -

Ambra Angiolini in giuria a X: la conferma Non ci sono più dubbi: Ambra Angiolini è tra i giudici di X. La notizia, che nei giorni scorsi era solo un'indiscrezione, è oggi confermata dai canali ufficiali ...Ci sarà anche Ambra Angiolini tra i nuovi giudici della prossima edizione di X, all'esordio nella giuria del programma. L'attrice e conduttrice da cinque anni guida il ...dell'edizionedel ...I rumors erano corretti: dopo l'annuncio del ritorno di Fedez, X Factor fa sapere che il secondo giudice ad accomodarsi dietro al bancone del talent show targato Sky sarà Ambra Angiolini, alla sua ...Il tuo tenore di vita diventa diverso e inizia a spendere in azienda e a fare investimenti. Federico torna ad X Factor Fedez ha deciso di annunciare il suo ritorno a X Factor con un video emozionante ...