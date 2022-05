Vigile tenta di bloccare uno scooter con un calcio | il video è virale

Advertising

giacDomenico : Gare clandestine, il vigile tenta di bloccare lo scooter con un calcio - Frances52779614 : RT @trale_parole: Rigoroso nel rilento il tempo pigia nel sì fatto umore tenta a risalire la vigile promessa avanzando nuota - #scrittu… - ilsensodesueto : RT @trale_parole: Rigoroso nel rilento il tempo pigia nel sì fatto umore tenta a risalire la vigile promessa avanzando nuota - #scrittu… - BersaniLeda : RT @trale_parole: Rigoroso nel rilento il tempo pigia nel sì fatto umore tenta a risalire la vigile promessa avanzando nuota - #scrittu… -

ilGiornale.it

In un video divenuto virale in rete, infatti, si vede unin borghese chedi fermare un motorino in corsa sferrandogli un calcio (ma senza colpirlo); un'azione che ha suscitato polemiche ...Undi Rimini ha tentato di bloccare uno scooter con un calcio, il video è diventato virale sui social nel giro di poche ore. Sull'agente indagine interna della Polizia locale.di fermare uno scooter con un calcio a Rimini, immagini virali sui social Ci sarà un'indagine interna alla Polizia Locale di Rimini circa il comportamento di un agente che con un calcio ... Gare clandestine, il vigile tenta di bloccare lo scooter con un calcio Nel video si vedono gli scooter sfrecciare a tutta velocità su un rettilineo e un vigile tentare di bloccarne uno con un calcio. In una lettera inviata ai giornali è stata la madre dello ...Sul posto intanto sono arrivate delle pattuglie di polizia Municiapale e di Stato che stanno tentando di convincere gli abitanti a rimuovere il blocco stradale. Al momento i vigili urbani per evitare ...