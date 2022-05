Uccisi nel sonno a martellate | così Alessandro Maja voleva cancellare la famiglia e darsi fuoco

(Di mercoledì 4 maggio 2022) “Era a penzoloni sul balcone che diceva di averlitutti”: nella testimonianza di un vicino di casa la presunta confessione di, l’architetto 57enne che nella notte avrebbe ucciso ala moglie Stefania Pivetta e la figlia di 16 anni Giulia a Samarate, vicino Varese. Dalle prime ricostruzioni risulta che avrebbe colpito la moglie mentre si trovava sul divano, per poi raggiungere i figli a letto nelle loro camere. Avrebbe tentato il suicidio dandosi, non riuscendo nel suo intento. L’altro figlio, il 23enne Niccolò, è ricoverato per un grave trauma cranico all’ospedale di Circolo di Varese. L’architetto è invece stato portato all’ospedale di Busto Arsizio: sul suo corpo diversi tagli, da stabilire se siano stati auto-inferti o derivati da un tentativo di difesa da ...

Advertising

Radicali : Dall’inizio del conflitto in Ucraina sono decine i giornalisti uccisi, feriti e dispersi. Qui, i nostri spazi telev… - RaiNews : Mattarella ricorda Pio La Torre e Di Salvo uccisi da Cosa Nostra nel 1982: 'Significativo esempio di impegno civico… - GiovaQuez : Una fossa con i corpi di tre uomini torturati, imbavagliati e uccisi con un colpo alla testa è stata trovata nel bo… - SalvatoreCarci4 : RT @Fgs_Fondazione: #Worldpressfreedomday Sono quasi 500 i giornalisti in prigione nel mondo e già 24 quelli uccisi dall’inizio di quest’an… - AmnestyLazio : RT @RiccardoNoury: Nella Giornata mondiale della libertà di stampa, abbiamo ricordato anche Andrei Mironov e Andrea Rocchelli, uccisi nel D… -

Complessivamente i figlinelle stragi familiari, sono stati nell'ultimo decennio ben 94: 70dai padri e 24 dalle madri. I suicidi allargati54,2% dei casi (71 in valori assoluti) ...Dall'inizio della guerra a febbraio, centinaia di scuolepaese sono state segnalate come ... Invece, centinaia di bambini sono statie l'anno scolastico termina tra la chiusura delle scuole a ...Alessandro Maja, 57 anni, l'uomo che avrebbe ucciso la moglie Stefania Pivetta e la figlia Giulia a martellate nella loro casa di Samarate, in provincia di Varese, è un architetto molto noto nel ...A Genova, domenica 1° maggio, una ragazza è stata accoltellata nel centro della città, ed è stramazzata al suolo, esamine. Ad ucciderla, il fratello, in cura psichiatrica. Alice Scagni aveva 34 anni, ...