Scomparsa di Anna | aiuto cuoco 46enne | prelevato il Dna

(Di mercoledì 4 maggio 2022) DiAgnieszka Sobczuc,, non si hanno più notizie dallo scorso 18 aprile. La donna, nazionalità polacca, vive a Brescia ma lavora in un ristorante a Valtournenche insieme al compagno Giorgio. Proprio quest’ultimo ne ha denunciato la sparizione.: il caso Era stato proprio Giorgio a lanciare l’appello dopo ladi, la sua compagna. Alla trasmissione Chi l’ha visto aveva raccontato quando si era accorto delladella donna: Lunedì di Pasquetta l’ho lasciata riposare a casa, in un alloggio che ci hanno dato, perché non si sentiva bene. Quando ho finito il servizio, sono tornato. Lei si è vestita, ha preso una borsa e ha detto che voleva ...

Advertising

Milanosportiva : Lutto a Bollate per la morte di Bruno Bertani. Il Bollate Baseball attraverso una nota si stringe “con profondo dol… - SilviaC25648506 : RT @chilhavistorai3: Nella prossima puntata Dov’è Anna? Lo chef che cercava i genitori naturali oggi cerca la compagna scomparsa, che lo a… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Nella prossima puntata Dov’è Anna? Lo chef che cercava i genitori naturali oggi cerca la compagna scomparsa, che lo a… - chilhavistorai3 : Nella prossima puntata Dov’è Anna? Lo chef che cercava i genitori naturali oggi cerca la compagna scomparsa, che l… - positanonews : #Apertura #Condoglianzenecrologilutto #Copertina #lutto Sorrento piange la scomparsa della 77enne Anna Mase -

... recentemente[INVIATO CITTADINO Ricordando Antonietta Stella (perugiatoday.it)]. Una ...dopo avrei saputo che si trattava del cantante attore che avevo ammirato in un film con la soprano...La notizia della, tuttavia, è stata pubblicata solo poche ore fa "New York Times". ... Elton John, Yves Saint Lauren, Mick Jagger, Jackie Kennedy, Truman Capote, Andy Warhol,Magnani, ...poi si occuperà della scomparsa di una donna che lavora con il suo compagno, uno chef, in un ristorante: lui si era già rivolto alla trasmissione per ritrovare i genitori naturali e oggi cerca la ...Anna di Cona per la Chiesa parrocchiale del Beato Giovanni Tavelli (via Comacchio), dove alle ore 14,30 sarà celebrata la S. Messa. Seguirà il corteo per il cimitero di Aguscello. La presente serve da ...