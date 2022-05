Rai, Fuortes costretto alla retromarcia, si rimangia circolari e tagli ai Tgr: un successo di Fdi (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, notoriamente avverso a ogni mediazione, deve fare un passo indietro. costretto alla retromarcia dai giudici, l’ad della Rai ha siglato stanotte un accordo tra Usigrai e Azienda. Un documento che, sottolinea Fdi che ha combattuto una fiera campagna per garantire alla struttura dei Tgr adeguati spazi informativi. E un rilancio che passi per investimenti necessari, «segna un nuovo corso nei metodi di gestione del Servizio Pubblico da parte del vertice aziendale». Rai, dopo il taglio ai Tgr, Fuortes firma l’accordo tra Usigrai e Azienda E così Fuortes, che si è fin qui inimicato il sindaco interno e una discreta fetta dei dirigenti a lui vicini. Che il cda ha messo alla prova nella ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’amministratore delegato della Rai, Carlo, notoriamente avverso a ogni mediazione, deve fare un passo indietro.dai giudici, l’ad della Rai ha siglato stanotte un accordo tra Usigrai e Azienda. Un documento che, sottolinea Fdi che ha combattuto una fiera campagna per garantirestruttura dei Tgr adeguati spazi informativi. E un rilancio che passi per investimenti necessari, «segna un nuovo corso nei metodi di gestione del Servizio Pubblico da parte del vertice aziendale». Rai, dopo ilo ai Tgr,firma l’accordo tra Usigrai e Azienda E così, che si è fin qui inimicato il sindaco interno e una discreta fetta dei dirigenti a lui vicini. Che il cda ha messoprova nella ...

