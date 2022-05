Più che Draghi, un camaleonte. Invia armi in Ucraina e all’Europarlamento parla di cessate il fuoco. Ma ha fatto ben poco per ottenerlo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un giorno Mario Draghi indossa l’elmetto, quello successivo lavora per la pace. Passano i giorni e appare sempre più complicato decifrare la strategia del governo italiano in relazione a questa delicata crisi internazionale. Un giorno il premier Draghi indossa l’elmetto, quello successivo lavora per la pace Del resto il premier non sembra fare granché per chiarirla visto che quando incontra Joe Biden si trasforma nel suo araldo – ribadendo l’impegno ad armare il Paese e ad armare l’Ucraina – mentre quando parla davanti ai colleghi dell’Unione europea (qui il video) usa toni ben più diplomatici parlando di razionalizzare la spesa militare e di fare il possibile per giungere al cessate il fuoco. Insomma un comportamento camaleontico che sta lasciando tutti basiti, tanto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un giorno Marioindossa l’elmetto, quello successivo lavora per la pace. Passano i giorni e appare sempre più complicato decifrare la strategia del governo italiano in relazione a questa delicata crisi internazionale. Un giorno il premierindossa l’elmetto, quello successivo lavora per la pace Del resto il premier non sembra fare granché per chiarirla visto che quando incontra Joe Biden si trasforma nel suo araldo – ribadendo l’impegno ad armare il Paese e ad armare l’– mentre quandodavanti ai colleghi dell’Unione europea (qui il video) usa toni ben più diplomaticindo di razionalizzare la spesa militare e di fare il possibile per giungere alil. Insomma un comportamento camaleontico che sta lasciando tutti basiti, tanto ...

