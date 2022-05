Pd ‘low profile’ su M5s | distinguo non pagano | no polemiche

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 4 maggio 2022) I mugugni nel partito ci sono, non piacciono affatto gli strappi continui di Giuseppe Conte - l'ultimo lunedì sera sul decreto aiuti -ma la linea del vertice Pd non cambia: "pazienza e lavoro di costruzione", ripetono al Nazareno, nella convinzione che comunque in questa fase paghi di più una linea netta e chiara rispetto alla postura "di lotta e di governo". Certo, l'apertura al proporzionale da parte di Enrico Letta fa capire che ormai si ragiona su uno schema diverso rispetto a quello di qualche tempo fa, il "campo largo" o il "fronte dei progressisti" sembra via via sfumare in un'alleanza all'insegna della competizione, con M5s impegnato a recuperare un tratto identitario più marcato.Il proporzionale consentirebbe a tutti "mani libere", ma è un dato di fatto che al momento non c'è nessuna certezza che si riesca a modificare il sistema di voto. Come è un dato di fatto che Pd e M5s ...