Malore Tacconi | gli aggiornamenti UFFICIALI sulle sue condizioni

(Di mercoledì 4 maggio 2022) In un comunicato ufficiale, l’Azienda Ospedaliera di Alessandria ha reso note lediAttraverso un comunicato ufficiale, l’Azienda Ospedaliera di Alessandria ha riportato la dichiarazione di Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia, che sta trattando Stefano. NOTA – «Come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e come previsto dal normaleandamento di questa patologia, il paziente sta attraversando il periodo più critico. Lanostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare ilvasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante. Si tratta infatti dellafase più complicata che può evolvere rapidamente sia in senso positivo sia negativopurtroppo. Stefano sta continuando a lottare: i prossimi giorni saranno determinanti». L'articolo proviene da ...

I tifosi della Juventus non lasciano da solo Stefano. L'ex portiere della Vecchia Signora si trova ancora ricoverato all'ospedale di Alessandria, dopo il malore del 24 aprile. Proprio fuori il nosocomio piemontese, come riportato da Ansa, è presente un gruppo di tifosi. Andrea, figlio dell'ex portiere della Juve, in un'intervista concessa ha parlato dello stato di salute del padre. Attraverso un comunicato ufficiale, l'Azienda Ospedaliera di Alessandria ha riportato la dichiarazione di Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia, che sta trattando Stefano. Stefano Tacconi continua a lottare dopo il malore accusato negli ultimi giorni. Sono le ore più complicate per l'ex portiere della Juventus, ricoverato in ospedale dal 24 aprile ad Alessandria.