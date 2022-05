Lo storico D'Orsi e la propaganda russa: il duplice obiettivo. Tutti compatti con Putin (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel corso della puntata del 4 maggio de L'Aria che Tira, talk show di La7 che vede Myrta Merlino alla conduzione, è ospite lo storico Angelo D'Orsi, allievo di Norberto Bobbio, e in passato Ordinario di Storia del pensiero politico all'Università di Torino. D'Orsi approfondisce il tema della comunicazione portata avanti dalla Russia dallo scoppio della guerra in Ucraina: “Quella sulla TV russa è indubbiamente propaganda, propaganda rivolta all'interno per galvanizzare la nazione, questo è normalissimo e sempre accaduto. Ma allo stesso tempo è un avvertimento all'Occidente, cioè non sottovalutate la nostra capacità di colpire. È un doppio messaggio, interno ed esterno. Il gradimento a Putin è andato crescendo dal 24 febbraio in avanti, siamo oltre l'80% e non è solo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel corso della puntata del 4 maggio de L'Aria che Tira, talk show di La7 che vede Myrta Merlino alla conduzione, è ospite loAngelo D', allievo di Norberto Bobbio, e in passato Ordinario di Storia del pensiero politico all'Università di Torino. D'approfondisce il tema della comunicazione portata avanti dalla Russia dallo scoppio della guerra in Ucraina: “Quella sulla TVè indubbiamenterivolta all'interno per galvanizzare la nazione, questo è normalissimo e sempre accaduto. Ma allo stesso tempo è un avvertimento all'Occidente, cioè non sottovalutate la nostra capacità di colpire. È un doppio messaggio, interno ed esterno. Il gradimento aè andato crescendo dal 24 febbraio in avanti, siamo oltre l'80% e non è solo ...

