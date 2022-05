La seduzione degli sguardi bold sul palco dei David di Donatello 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo i look stravaganti che ci hanno regalato al Met Gala, suldeidi, abbiamo un ritorno a una moderata seppure incisiva carica di bellezza sensuale delnel reparto beauty. Dallo sguardodi Aurora Giovinazzo alla chioma slicked di Luisa Ranieri passando per le ormai consolidate onde morbide e sinuose di Sabrina Ferilli, sono solo alcune delle bellezze intraviste a Cinecitta sotto i riflettori. I protagonisti indiscussi del make-up sono gli intensiIlè quello deidi, il premio cinematografico tra i più importanti per il cinema italiano, che ha visto sfilare le star del grande schermo in tutto il ...