Kirill attacca Francesco, il Vaticano: 'Niente commenti, il Papa non vuole ulteriori divisioni' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Guerra in Ucraina e scontro tra Vaticano e patriarcato di Mosca : "Non ho commenti da fare su questo". Ha risposto così il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ai giornalisti che ... Leggi su globalist (Di mercoledì 4 maggio 2022) Guerra in Ucraina e scontro trae patriarcato di Mosca : "Non hoda fare su questo". Ha risposto così il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, ai giornalisti che ...

mariosalis : Il patriarcato di Mosca attacca Francesco per le critiche a Kirill e usa un linguaggio da bollettino del Cremlino - ItaliaVivaUK : RT @PAnnicchino: Kirill sanzionato dalla UE, il Patriarcato di Mosca che attacca il Vaticano. We told you so. - fnicodemo : RT @PAnnicchino: Kirill sanzionato dalla UE, il Patriarcato di Mosca che attacca il Vaticano. We told you so. - PAnnicchino : Kirill sanzionato dalla UE, il Patriarcato di Mosca che attacca il Vaticano. We told you so. - SabazioVirbio2 : Guerra Russia-Ucraina, Kirill attacca Papa Francesco: 'Parole deplorevoli' - -