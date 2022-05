Israele: sirene a lutto per la 'Giornata dei caduti' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Al suono delle sirene la vita in tutto Israele si è fermata stamane per due minuti di raccoglimento in ricordo di oltre 24 mila uomini e donne caduti nei conflitti che hanno accompagnato la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) Al suono dellela vita in tuttosi è fermata stamane per due minuti di raccoglimento in ricordo di oltre 24 mila uomini e donnenei conflitti che hanno accompagnato la ...

Israele: sirene a lutto per la 'Giornata dei caduti' Al suono delle sirene la vita in tutto Israele si è fermata stamane per due minuti di raccoglimento in ricordo di oltre 24 mila uomini e donne caduti nei conflitti che hanno accompagnato la costituzione e lo ... "Mi mancano, non li dimenticherò mai. Promesso" Ero tornato in Israele dopo aver vissuto in Austria e Canada ed ero sicuramente ... Come ogni anno, durante la mattina di Yom HaZikaron tutto il paese si ferma per due minuti al suono delle sirene in ...