Draghi e Kishida | intesa sull’idrogeno E sulla Russia

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Difesa, energia, connettività. L’Italia di Marioaccorcia le distanze con il Giappone di Fumio. Un’ora di vertice a Palazzo Chigi, nella mattinata di mercoledì, poi un pranzo di lavoro con le due delegazioni. Prima ancora, l’udienza da Papa Francesco e un bilaterale con il cardinale Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. È la prima di due tappe del primo tour europeo del premier nipponico, atteso a Londra da Boris Johnson giovedì. L’occasione cerimoniale – sono stati appena celebrati i 150 anni di relazioni diplomatiche tra Roma e Tokyo – non basta a spiegare la scelta didi dare priorità all’Italia. È servita una crisi europea a rilanciare l’tra Italia e Sol Levante, apparentemente distanti per priorità geografiche e strategiche. La guerra di Vladimir Putin in Ucraina ha ...

Questa mattina, prima dell'incontro con Kishida, il premier giapponese è stato ricevuto anche in Vaticano da papa Francesco, che nel 2019 si era recato in visita a Nagasaki e Hiroshima, quest'ultima città natale di Kishida.