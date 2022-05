(Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) –ottiene un risultato storico neldiposizionandosi come lapiùnel mercato auto a privati. Nel primo quadrimestre conferma di essere lastraniera piùnel mercato auto a privati. Spring si conferma al primo posto nel mercato delle autovetture elettriche vendute a privati. Duster non cede il passo, posizionandosi tra le vetture straniere più vendute nel mercato auto privati nel primo quadrimestre 2022. Nel primo quadrimestre del 2022è stabile sul podio con 8,36% di Market Share nel mercato auto a privati. I clientisono sempre più orientati al GPL, che si conferma la motorizzazione più. ...

Advertising

bermudo_antonio : DACIA SANDERO 1.5 DCI 70CV ECO2 STEPWAY - vivereitalia : Dacia Sandero è la vettura più venduta nel mese di aprile - Italpress : Dacia Sandero è la vettura più venduta nel mese di aprile - EstebBeltramino : Dacia, Sandero capofila nel quadrimestre dei 'record' #motori - solomotori : Dacia, Sandero capofila nel quadrimestre dei 'record' -

Il Sole 24 ORE

Il frontale è quello di nuovaStepway ( qui la nostra prova su strada ), con le luci diurne a LED e il cofano bello scolpito, con dettagli presi in prestito dal mondo dei crossover: è ...ROMA -ottiene un risultato storico nel mese di Aprile posizionandosi come la vettura più venduta nel mercato auto a privati. Nel primo quadrimestre conferma di essere la vettura straniera più ... Dacia Sandero Optionals ABS con ripartitore el. frenata (EBV), Accessori per fumatori, Airbag guida, Airbag laterali anteriori, Airbag passeggero, Alette parasole, Alzacristalli elettrici anteriori, Antiavviamento ...ROMA (ITALPRESS) - Dacia Sandero ottiene un risultato storico nel mese di Aprile posizionandosi come la vettura piú venduta nel mercato auto a privati. Nel primo quadrimestre conferma di essere la ...