Caso Petrocelli | si dimettono tutti i 20 senatori della Commissione Esteri

Svolta nel, il presidente della Commissione Esteri del Senato, considerato filo - Putin e contro la guerra in Ucraina: secondo fonti parlamentari, tutti i 20 componenti della commissione - ...... come ulteriore pressing per sbloccare la vicenda del presidente pentastellato, a cui da giorni si chiede di lasciare l'incarico per le sue posizioni sulla guerra in Ucraina. Si tratta dei ...A questo punto l'iter prevederebbe un intervento della conferenza dei capigruppo e poi la questione passerebbe di nuovo al vaglio della Giunta del regolamento Svolta nel caso Petrocelli, il presidente ...Tutti i 20 componenti della commissione Esteri del Senato, escluso il presidente Vito Petrocelli, si sono dimessi dal loro ruolo. Si tratta di una decisione per sbloccare la vicenda del pentastellato ...