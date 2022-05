Andrea Ronchi nuovo principal di 3rdPlace (gruppo Datrix)

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Con l’arrivo di un top manager prosegue lo sviluppo ditech quotato su Euronext Growth Milan (ticker DATA) e attivo nelle soluzioni di Intelligenza Artificiale per la crescita data-driven delle aziende.raggiunge, infatti, ilcome responsabile dell’area Machine Learning Model Serving edella tech company che la rappresenta commercialmente all’interno del, ossia. Imprenditore con 13 anni di esperienza nei settori dell’Intelligenza Artificiale e dei mercati energetici,ha diretto progetti e divisioni di grandi gruppi industriali (Lufthansa AirPlus, Falck Renewables) e guidato il lancio e consolidamento di start-up di successo aventi come denominatore comune ...

