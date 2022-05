Vittorio Feltri punge l’Atalanta: «I giocatori sembrano in ferie» (Di martedì 3 maggio 2022) Il direttore di Libero e tifoso della Dea punge la squadra neroazzurra: «Ieri con la Salernitana hanno sofferto e la cosa non mi va a genio» Vittorio Feltri, direttore di Libero e tifoso dell’Atalanta è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione della Dea: «Ieri con la Salernitana l’Atalanta ha sofferto e la cosa non mi va molto a genio… adesso sembra che tutti i giocatori nerazzurri siano andati in ferie. Da un po’ di tempo è diventata da reginetta del campionato italiano a cenerentola» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Il direttore di Libero e tifoso della Deala squadra neroazzurra: «Ieri con la Salernitana hanno sofferto e la cosa non mi va a genio», direttore di Libero e tifoso delè intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione della Dea: «Ieri con la Salernitanaha sofferto e la cosa non mi va molto a genio… adesso sembra che tutti inerazzurri siano andati in. Da un po’ di tempo è diventata da reginetta del campionato italiano a cenerentola» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Vittorio Feltri punge l’Atalanta: «I giocatori sembrano in ferie» - DottVicidomini : @grotondi @FabSor12 @PoliticaPerJedi In bocca al lupo a Vittorio Feltri sicuramente sconfiggerai . Prego per te ????????????@vittoriofeltri - DottVicidomini : In bocca al lupo a Vittorio Feltri sicuramente sconfiggerai . Prego per te ????????????@vittoriofeltri - ungobbledygook : RT @inacozyroom: L'ennesima prova che il partito di Giorgia #Meloni continui a strizzare l'occhio ad ambienti ed idee che nulla hanno a che… - ungobbledygook : RT @inacozyroom: Vittorio #Feltri ha ricevuto l'applauso dei presenti alla Conferenza programmatica di #FdI dopo essersi complimentato con… -