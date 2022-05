Va in ospedale e gli trovano un ago nei bronchi: morto a 40 anni (Di martedì 3 maggio 2022) Quattro medici e due infermieri sono indagati dalla procura di Perugia per omicidio colposo, dopo che un uomo di 40 anni è morto all'ospedale Santa Maria della Misericordia con un ago da siringa nei bronchi. L'uomo, Vincenzo Bosco... Leggi su europa.today (Di martedì 3 maggio 2022) Quattro medici e due infermieri sono indagati dalla procura di Perugia per omicidio colposo, dopo che un uomo di 40all'Santa Maria della Misericordia con un ago da siringa nei. L'uomo, Vincenzo Bosco...

