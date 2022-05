Sostegno psicologico a donne e bambini in fuga dalla guerra: approvata la mozione ‘Pellegrino’ (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La seduta del Consiglio regionale di oggi pomeriggio ha votato all’unanimità la mozione proposta dal Consigliere Tommaso Pellegrino, a Sostegno di donne e bambini in fuga dalla guerra in Ucraina che stanno raggiungendo la nostra Regione, con inevitabili e gravi traumi psicologici che non possono essere sottovalutati nell’ambito dell’accoglienza messa in atto dalle Istituzioni. La mozione è stata sottoscritta da Bruna Fiola, Presidente della Commissione Cultura e dalle Vice Presidenti del Consiglio Regionale Loredana Raia e Valeria Ciarambino. Alle iniziative già poste in essere dalla Regione Campania nei confronti dei rifugiati provenienti dalla zone devastate da conflitti bellici, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La seduta del Consiglio regionale di oggi pomeriggio ha votato all’unanimità laproposta dal Consigliere Tommaso Pellegrino, adiinin Ucraina che stanno raggiungendo la nostra Regione, con inevitabili e gravi traumi psicologici che non possono essere sottovalutati nell’ambito dell’accoglienza messa in atto dalle Istituzioni. Laè stata sottoscritta da Bruna Fiola, Presidente della Commissione Cultura e dalle Vice Presidenti del Consiglio Regionale Loredana Raia e Valeria Ciarambino. Alle iniziative già poste in essereRegione Campania nei confronti dei rifugiati provenientizone devastate da conflitti bellici, ...

