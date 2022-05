Advertising

MediasetTgcom24 : La tv di Stato russa: 'Con il missile Poseidon possiamo cancellare la Gran Bretagna' - VIDEO #russia #ucraina… - o_uguzzoni : RT @SecolodItalia1: “Possiamo cancellare il Regno Unito con il missile Poseidon”: delirio atomico sulla tv russa (video) - SecolodItalia1 : “Possiamo cancellare il Regno Unito con il missile Poseidon”: delirio atomico sulla tv russa (video)… - Pedro69280970 : RT @MediasetTgcom24: La tv di Stato russa: 'Con il missile Poseidon possiamo cancellare la Gran Bretagna' - VIDEO #russia #ucraina #kiev #… -

Nel suo intervento, Kiselyov ha spiegato come "il Regno Unito" facendo diventare l'isola "un deserto radioattivo" . In base alle sue dichiarazioni riportate dall' Indipendent , ..."Con il sottomarino nucleare Poseidoninteramente il Regno Unito - ha detto il conduttore, volto della propaganda di Vladimir Putin - . L'isola diventerebbe un deserto radioattivo"...(Sky Tg24 ) L'incontro del cancelliere con le premier dei due Paesi. “È chiaro per noi che se questi due paesi decideranno di voler aderire alla Nato, allora potranno contare sul nostro sostegno”, ha ...(Fanpage.it) Il volto televisivo, noto anche come "il portavoce di Putin", ha paventato davanti alle telecamere l'ipotesi di cancellare la Gran Bretagna ... (Fanpage.it) Il “missile tsunami” che ...