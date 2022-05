Piero Angela diventa cittadino di Nemi: “Inviterò Elon Musk a restaurare le navi di Caligola” (Di martedì 3 maggio 2022) L’Amministrazione Comunale di Nemi, dopo i due anni di restrizioni Covid-19 rilancia l’evento più atteso: la Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori che arriva all’89° edizione e punta anche sulla cultura e sull’importante patrimonio archeologico e naturale. Per questa prima edizione senza restrizioni il Sindaco Alberto Bertucci ha pensato di scrivere una pagina storica per Nemi donando la cittadinanza onoraria a Piero Angela, una figura di altissimo livello culturale e storico di questo Paese per la divulgazione scientifica che ha fatto crescere l’intera Nazione e i cittadini italiani. Piero Angela ha accettato con entusiasmo l’iniziativa dell’Amministrazione Bertucci e ha voluto promuovere Nemi e l’evento delle fragole del 5 giugno con un video che verrà caricato ... Leggi su influencertoday (Di martedì 3 maggio 2022) L’Amministrazione Comunale di, dopo i due anni di restrizioni Covid-19 rilancia l’evento più atteso: la Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori che arriva all’89° edizione e punta anche sulla cultura e sull’importante patrimonio archeologico e naturale. Per questa prima edizione senza restrizioni il Sindaco Alberto Bertucci ha pensato di scrivere una pagina storica perdonando la cittadinanza onoraria a, una figura di altissimo livello culturale e storico di questo Paese per la divulgazione scientifica che ha fatto crescere l’intera Nazione e i cittadini italiani.ha accettato con entusiasmo l’iniziativa dell’Amministrazione Bertucci e ha voluto promuoveree l’evento delle fragole del 5 giugno con un video che verrà caricato ...

