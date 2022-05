Omicidio di Treviglio: mercoledì i funerali di Luigi Casati, colpito da 4 proiettili (Di martedì 3 maggio 2022) Treviglio. Che fosse morto a causa dei colpi di arma da fuoco sparati dalla pistola di Silvana Erzembergher già si sapeva. Ma l’esame autoptico condotto sul corpo di Luigi Casati, il 61enne morto lo scorso giovedì sul marciapiede davanti a casa, è stato disposto per fare maggiore chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto alle 7.30 del mattino in via Brassede. Il medico legale e il consulente nominato dalla difesa si stanno confrontando su alcuni particolari emersi durante l’autopsia, in specifico sui fori in entrata e su quelli in uscita dei quattro colpi che gli sono stati inferti dalla vicina di casa. In seguito all’esame autoptico, il pm Guido Schininà ha disposto il rilascio della salma, che è stata restituita alla famiglia ed è composta alla camera funeraria Rivoltella di Terracini. mercoledì 4 maggio alle 10.30 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 3 maggio 2022). Che fosse morto a causa dei colpi di arma da fuoco sparati dalla pistola di Silvana Erzembergher già si sapeva. Ma l’esame autoptico condotto sul corpo di, il 61enne morto lo scorso giovedì sul marciapiede davanti a casa, è stato disposto per fare maggiore chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto alle 7.30 del mattino in via Brassede. Il medico legale e il consulente nominato dalla difesa si stanno confrontando su alcuni particolari emersi durante l’autopsia, in specifico sui fori in entrata e su quelli in uscita dei quattro colpi che gli sono stati inferti dalla vicina di casa. In seguito all’esame autoptico, il pm Guido Schininà ha disposto il rilascio della salma, che è stata restituita alla famiglia ed è composta alla camera funeraria Rivoltella di Terracini.4 maggio alle 10.30 ...

