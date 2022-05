Madrid: mercoledì tornano in campo Sinner e Musetti (Di martedì 3 maggio 2022) Nel “Mutua Madrid Open” Jannik, decima testa di serie, affronta al secondo turno l’australiano De Minaur: Musetti, promosso dalle qualificazioni, attende il vincente di Opelka-Korda. Al via 16 dei primi 18 del ranking con Djokovic a guidare il seeding. Nell’ambito di un accordo tra SuperTennis e Sky, la tv della FIT trasmette il “match of the day” ogni sera alle 23 Leggi su federtennis (Di martedì 3 maggio 2022) Nel “MutuaOpen” Jannik, decima testa di serie, affronta al secondo turno l’australiano De Minaur:, promosso dalle qualificazioni, attende il vincente di Opelka-Korda. Al via 16 dei primi 18 del ranking con Djokovic a guidare il seeding. Nell’ambito di un accordo tra SuperTennis e Sky, la tv della FIT trasmette il “match of the day” ogni sera alle 23

Advertising

AAlciato : ?? ?? Ancelotti: dopo il Real Madrid probabilmente smetto. (intervista esclusiva a Prime Video, in onda mercoledì ne… - Gianluca270395 : RT @AAlciato: ?? ?? Ancelotti: dopo il Real Madrid probabilmente smetto. (intervista esclusiva a Prime Video, in onda mercoledì nel pre part… - Manuel97__ : RT @AAlciato: ?? ?? Ancelotti: dopo il Real Madrid probabilmente smetto. (intervista esclusiva a Prime Video, in onda mercoledì nel pre part… - Ale_Rimi : RT @AAlciato: ?? ?? Ancelotti: dopo il Real Madrid probabilmente smetto. (intervista esclusiva a Prime Video, in onda mercoledì nel pre part… - Dibbello : RT @AAlciato: ?? ?? Ancelotti: dopo il Real Madrid probabilmente smetto. (intervista esclusiva a Prime Video, in onda mercoledì nel pre part… -