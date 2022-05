Juve, allenamento aperto per il Genoa: infortunio per Pellegrini, colloquio fra Vlahovic e Allegri. Quanti errori! (Di martedì 3 maggio 2022) La Juventus ha aperto oggi le porte della Continassa con Massimiliano Allegri che ha diretto la seduto in vista della sfida di venerdì... Leggi su calciomercato (Di martedì 3 maggio 2022) Lantus haoggi le porte della Continassa con Massimilianoche ha diretto la seduto in vista della sfida di venerdì...

Advertising

juventusfc : Verso #GenoaJuve! ?? Segui ???????? l'allenamento dei bianconeri ?? - juventusfc : All’allenamento di oggi sono presenti tantissimi soci Official Fan Club e Juventus Member per stare vicino alla sq… - Skittle_727 : RT @juventusfc: Verso #GenoaJuve! ?? Segui ???????? l'allenamento dei bianconeri ?? - EMIGOAL : RT @ilbianconerocom: Juve, le 5 notizie dall'allenamento: paura per Pellegrini, il freddo saluto di Arthur e quel colloqui Allegri-Vlahovic… - sportli26181512 : Juve, allenamento aperto per il Genoa: infortunio per Pellegrini, colloquio fra Allegri e Vlahovic con sessione di… -