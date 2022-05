Juan Foyth, un terzino in via di estinzione (Di martedì 3 maggio 2022) C’è stato un momento, neanche troppo lontano, in cui schierare un difensore centrale da terzino era la normalità. Nella finale di Manchester tra Milan e Juventus, il culmine dell’epoca d’oro del calcio italiano, i laterali delle due difese a quattro erano da una parte Khaladze e Costacurta, dall’altra Montero e Thuram. Per la partita più importante della propria carriera, Ancelotti e Lippi, prima di preoccuparsi della spinta, sulle fasce si affidavano a difensori centrali dalle eccellenti doti in marcatura – Thuram, per quanto abbia trascorso gran parte della propria carriera da terzino, al Monaco giocava da centrale di una difesa a quattro e a Parma da terzo di destra. Sempre Ancelotti, nel 2005/06 avrebbe dirottato Jaap Stam, al suo ultimo anno in Italia, sulla fascia destra della difesa del Milan, dopo una vita passata nel cuore della ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 3 maggio 2022) C’è stato un momento, neanche troppo lontano, in cui schierare un difensore centrale daera la normalità. Nella finale di Manchester tra Milan e Juventus, il culmine dell’epoca d’oro del calcio italiano, i laterali delle due difese a quattro erano da una parte Khaladze e Costacurta, dall’altra Montero e Thuram. Per la partita più importante della propria carriera, Ancelotti e Lippi, prima di preoccuparsi della spinta, sulle fasce si affidavano a difensori centrali dalle eccellenti doti in marcatura – Thuram, per quanto abbia trascorso gran parte della propria carriera da, al Monaco giocava da centrale di una difesa a quattro e a Parma da terzo di destra. Sempre Ancelotti, nel 2005/06 avrebbe dirottato Jaap Stam, al suo ultimo anno in Italia, sulla fascia destra della difesa del Milan, dopo una vita passata nel cuore della ...

