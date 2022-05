Inter, ecco la proposta ad Handanovic per il rinnovo di contratto (Di martedì 3 maggio 2022) L’Inter propone il rinnovo a Samir Handanovic Nonostante l’arrivo certo di Onana, in casa Inter si pensa ancora a tenere in rosa Samir Handanovic. Al portiere sloveno, il cui contratto attuale scadrà il prossimo 30 giugno, verrà proposto un nuovo accordo che, secondo Sky Sport, sarà per un altro anno. “Per Handanovic c’è una proposta rinnovo di un anno, arriva Onana, ma è abituato a campionato diverso. Può servire momento di inserimento e Handanovic sarebbe la figura perfetta”. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 3 maggio 2022) L’propone ila SamirNonostante l’arrivo certo di Onana, in casasi pensa ancora a tenere in rosa Samir. Al portiere sloveno, il cuiattuale scadrà il prossimo 30 giugno, verrà proposto un nuovo accordo che, secondo Sky Sport, sarà per un altro anno. “Perc’è unadi un anno, arriva Onana, ma è abituato a campionato diverso. Può servire momento di inserimento esarebbe la figura perfetta”. L'articolo proviene damagazine.

