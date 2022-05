Il live blog con le notizie più importanti della 69esima giornata di guerra (Di martedì 3 maggio 2022) Nel 69esimo giorno della guerra in Ucraina l’Unione Europea si prepara a varare le sanzioni sul petrolio della Russia mentre l’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha detto che il bilancio dei civili morti durante l’Operazione Speciale di Putin ha superato le 3 mila unità. Intanto il ministero della Difesa russo ha fatto sapere di aver distrutto un hangar con un attacco missilistico a Odessa, mentre un drone ucraino Bayraktar ha distrutto due navi di pattuglia di Mosca nel Mar Nero. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha criticato il ministro degli Esteri Lavrov per le sue frasi sugli ebrei antisemiti. Intanto un incendio si è verificato all’Azovstal di Mariupol dopo l’ultimo attacco russo. 12.30 – Draghi al Parlamento europeo Il presidente del consiglio italiano Mario Draghi è intervenuta ... Leggi su open.online (Di martedì 3 maggio 2022) Nel 69esimo giornoin Ucraina l’Unione Europea si prepara a varare le sanzioni sul petrolioRussia mentre l’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha detto che il bilancio dei civili morti durante l’Operazione Speciale di Putin ha superato le 3 mila unità. Intanto il ministeroDifesa russo ha fatto sapere di aver distrutto un hangar con un attacco missilistico a Odessa, mentre un drone ucraino Bayraktar ha distrutto due navi di pattuglia di Mosca nel Mar Nero. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha criticato il ministro degli Esteri Lavrov per le sue frasi sugli ebrei antisemiti. Intanto un incendio si è verificato all’Azovstal di Mariupol dopo l’ultimo attacco russo. 12.30 – Draghi al Parlamento europeo Il presidente del consiglio italiano Mario Draghi è intervenuta ...

Advertising

zazoomblog : Ucraina le notizie più importanti del 68esimo giorno di guerra – Il live blog - #Ucraina #notizie #importanti… - LucaB710 : RT @DeShindig: L'abbiamo detto ieri in live qui - stella_branca : RT @DeShindig: L'abbiamo detto ieri in live qui - GiuseppeTalami : RT @DeShindig: L'abbiamo detto ieri in live qui - SirJohn2024 : RT @DeShindig: L'abbiamo detto ieri in live qui -