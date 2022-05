Il dramma di Ligabue: "Ho tenuto in mano mio figlio morto..." (Di martedì 3 maggio 2022) Il cantautore di Correggio ha raccontato il doloroso lutto vissuto con la prematura morte del suo secondogenito: "Era un affarino di un chilo" Leggi su ilgiornale (Di martedì 3 maggio 2022) Il cantautore di Correggio ha raccontato il doloroso lutto vissuto con la prematura morte del suo secondogenito: "Era un affarino di un chilo"

Advertising

PasqualeMarro : #ligabue e il suo dramma: la perdita di tre figli - ilgiornale : Il cantautore di Correggio ha raccontato il doloroso lutto vissuto con la prematura morte del suo secondogenito: 'E… - infoitcultura : Il dramma di Ligabue: 'Ho tenuto in mano mio figlio morto. Pesava un chilo' - CaffeFou : Il dramma di Ligabue: 'Ho tenuto in mano mio figlio morto. Pesava un chilo' #unastoria #ligabue #3maggio… - infoitcultura : Ligabue e il dramma del figlio morto: 'Me lo ritrovai in mano' -