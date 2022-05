Draghi a Strasburgo: “Siamo un governo ecologico, ma contrari al superbonus”. Ed è polemica con il M5S (Di martedì 3 maggio 2022) No al superbonus e quindi polemica con i 5 Stelle. Intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo, a Strasburgo, Draghi è stato netto: "Il nostro governo è nato come governo ecologico, fa del clima e della transizione digitale i suoi pilastri più importanti. Ma non Siamo d'accordo su tutto, sul bonus del 110% non lo Siamo, perché il costo di efficientamento è più che triplicato" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 3 maggio 2022) No ale quindicon i 5 Stelle. Intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo, aè stato netto: "Il nostroè nato come, fa del clima e della transizione digitale i suoi pilastri più importanti. Ma nond'accordo su tutto, sul bonus del 110% non lo, perché il costo di efficientamento è più che triplicato" L'articolo proviene da Firenze Post.

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi interviene alla Seduta Plenaria del Parlamento europeo @Europarl_IT per il dibattito “Questa è… - ladyonorato : THREAD con la sintesi del discorso di Mario #Draghi, adesso, al Parlamento Europeo in Plenaria a #Strasburgo. - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi questa mattina a Strasburgo, alle ore 11.30, interverrà al dibattito “Questa è l’Europa” duran… - ilCoperchio : Strasburgo, plenaria del Parlamento europeo. Mario Draghi: «La pandemia e la guerra hanno chiamato le istituzioni… - gibacleo : RT @jopratix: 'Strasburgo, Mario Draghi parla al parlamento Ue deserto. Nessuno vuole ascoltarlo, zero influenza politica. Questo mentre i… -