David di Donatello 2022 | il premio a Sabrina Ferilli che «dopo 31 anni dà una certa soddisfazione»

Advertising

RaiUno : Domani, #3maggio, alle 21.25 su #Rai1, l'appuntamento è con la 67ma edizione dei Premi David di Donatello. Conduco… - PremiDavid : Swamy Rotolo vince il suo primo David di Donatello a 17 anni: «Voglio ringraziare la mia famiglia, le mie sorelle c… - takemeaway26 : RT @erocamilla: io ferma a eduardo scarpetta che ha rischiato un infarto mentre riceveva il David di Donatello #David67 - AnnaMancini81 : David di Donatello 2022, diretta: candidati, vincitori - admaioramai : RT @mmartilivess: I David di Donatello sono sempre inversamente proporzionali alle serate del festival di Sanremo, vai un attimo al cesso e… -

Ildicome miglior attore non protagonista è stato assegnato a Eduardo Scarpetta, per la sua interpretazione nel film ' Qui rido io '. Dedico il premio a Mario, mio padre, che ho ...Il primo premio della serata è per Teresa Saponangelo, che riceve così il suo primodi, alla sua prima ...È Swamy Rotolo la vincitrice del David di Donatello come migliore attrice protagonista. Swamy, 18 anni, si è aggiudicata il David per il film “A Chiara”, del regista Jonas Carpignano. «Voglio ...In Notti magiche, il film più sottovalutato di Paolo Virzì, Ornella Muti interpreta un’attrice molto famosa chiamata per consegnare il premio al migliore sceneggiatore emergente. Quando uno dei ...