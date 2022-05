angela_giuri : RT @LidaSezOlbia: Grazie di cuore a chi ha donato per i nostri Ragazzi ??? #LidaSezOlbia #rifugiofratelliminori - angela_giuri : RT @LidaSezOlbia: #Enea e #Andromeda, i pistulini arrivati al rifugio pochi giorni fa. adesso stiamo lavorando sulla loro alimentazione per… - angela_giuri : RT @LidaSezOlbia: sono tutti indice di scarsa e cattiva nutrizione. Diventeranno forti e sani, ma voi stateci vicini. Ringraziamo chi ci… - angela_giuri : RT @LidaSezOlbia: #Zeus è una creatura speciale, tanto bello e buono. Ha circa 4 mesi e sarà una futura taglia grande. Una casa per lui, fo… - angela_giuri : RT @LidaSezOlbia: #Fiocco è con noi da poco meno di 2 mesi, ricordate le sue condizioni quando è arrivato al rifugio? Guardate un po' come… -

Today.it

E tra la premiate c'era stata anche lei 'Fundarò Mattarella'. 'Noi siamo il gatto e la volpe'... 'Per dicembre ce la possiamo inventare una cosa E date lo fai finanziare, dal Comune ...Regala sempre un sorriso fa tanto bene alo riceve e non costa nulla. Anche se la paura fa ...Baldissini che l'ha accusata di aver rubato l'eredità del grande attore. La Bramieri, infatti, ... Chi è Angela Frenda, giudice di Celebrity Chef con Alessandro Borghese su Tv8 Chi te lo deve mandare lui (si riferisce al Soprintendente della ... E tra la premiate c'era stata anche lei "Angela Fundarò Mattarella". "Noi siamo il gatto e la volpe" In un'altra circostanza ...“Presto, l’antidoto”. Potrebbe essere la frase simbolo per una certa tv resistenziale di cui Alberto Angela, superata la soglia dei favolosi anni 60 — compiuti — rimane esponente di primo piano. Anche ...