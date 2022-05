Calcio: Salvini, 'Milan? Per scaramanzia dico che Inter ancora favorita...' (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Se il Milan ce la farà? Dita incrociate, per scaramanzia dico che ancora è favorita l'Inter. Anche perchè la prossima il Milan la gioca a Verona e non è mai stata fonte di trionfi ma ci crediamo". Così Matteo Salvini a Carta Bianca su Rai3. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Se ilce la farà? Dita incrociate, perchel'. Anche perchè la prossima illa gioca a Verona e non è mai stata fonte di trionfi ma ci crediamo". Così Matteoa Carta Bianca su Rai3.

Advertising

sportface2016 : #Milan, Matteo #Salvini scaramantico: 'Lo scudetto è sicuramente in mano all'#Inter' - Ernesto29296958 : RT @AlessioColzani: ? #RUSSIA ESCLUSA DA TUTTE LE #COMPETIZIONI INTERNAZIONALI DI #CALCIO. #SALVINI: 'NON HA SENSO' @matteosalvinimi: 'Pre… - famigliasimpson : @s1_dario @Federic01996 @micene_return @Ninanina1215 @CIAfra73 @MaielloInside @misterf_tweets @carlo234556… - 51rolando : RT @AlessioColzani: ? #RUSSIA ESCLUSA DA TUTTE LE #COMPETIZIONI INTERNAZIONALI DI #CALCIO. #SALVINI: 'NON HA SENSO' @matteosalvinimi: 'Pre… - AlessioColzani : ? #RUSSIA ESCLUSA DA TUTTE LE #COMPETIZIONI INTERNAZIONALI DI #CALCIO. #SALVINI: 'NON HA SENSO' @matteosalvinimi:… -