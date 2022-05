Mr Rain | “La salute mentale è importante | non abbiate paura di chiedere aiuto”

benedic7e : Volevo ringraziare Mr.Rain per il suo discorso sulla salute mentale e sul chiedere aiuto. Da persona che ha soffert… - Cinquantenni : RT @maidiremind: MR RAIN: la salute mentale è importante tanto quanto quella fisica. Chiedere aiuto è un atto di forza. Messaggio bellissim… - secsagb : RT @fearlvess: 'la salute mentale è importante tanto quanto quella fisica' grazie mr rain di cuore ?? #concertone - whoisgiorgias : RT @maidiremind: MR RAIN: la salute mentale è importante tanto quanto quella fisica. Chiedere aiuto è un atto di forza. Messaggio bellissim… - simacheansiaa : Semplicemente spettacolare il discorso che ha fatto Mr Rain sulla salute mentale -

Importante il discorso di Mr. Rain sul tema della salute mentale e i suicidi: "Matteo, Aron, Chantal. Questi tre ragazzi hanno una cosa in comune: si sono tolti la vita. La salute mentale è importante tanto quanto quella fisica. E per esperienza personale, non abbiate paura di chiedere aiuto, perché chiedere aiuto è un atto di forza."