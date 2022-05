Manchester United, Berbatov: “Felice se Ronaldo resta. Per l’età ha, è ancora incredibile” (Di lunedì 2 maggio 2022) “Cristiano Ronaldo sta andando incredibilmente bene per la sua età: sia per come gioca che per i gol che segna. Avere tutte queste reti alla fine della stagione di Premier League, considerando l’età, è un traguardo incredibile. Il suo gioco ora è diverso rispetto a prima, ma una cosa è costante: i gol. ancora produce e segna, il che è così importante“. Questo il pensiero di Dimitar Berbatov sull’ex compagno Cristiano Ronaldo, il cui futuro al Manchester United è ancora in discussione dopo l’arrivo di Ten Hag. Ma l’ex Tottenham non ha dubbi: “Ha un altro anno allo United, che è una buona cosa secondo me, e ora sta a lui decidere se restare o partire. Sarei Felice di vederlo ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) “Cristianosta andando incredibilmente bene per la sua età: sia per come gioca che per i gol che segna. Avere tutte queste reti alla fine della stagione di Premier League, considerando, è un traguardo. Il suo gioco ora è diverso rispetto a prima, ma una cosa è costante: i gol.produce e segna, il che è così importante“. Questo il pensiero di Dimitarsull’ex compagno Cristiano, il cui futuro alin discussione dopo l’arrivo di Ten Hag. Ma l’ex Tottenham non ha dubbi: “Ha un altro anno allo, che è una buona cosa secondo me, e ora sta a lui decidere sere o partire. Sareidi vederlo ...

SkySport : Milan-Manchester United 3-0, 15 anni fa l'impresa in Champions. Che fine hanno fatto? #SkySport #MilanUnited #UCL - AlfredoPedulla : “Milinkovic, Juve, Pogba, Manchester Utd: la giostra parte con 70 milioni”. Conferme sul forse interesse #United del 17 aprile: sarà asta - callmegoodlife : RT @fbmaarket: Kezman ha smentito in maniera categorica di aver rilasciato la dichiarazione per cui Milinkovic vuole andare al Manchester U… - Spenky88 : RT @fbmaarket: Kezman ha smentito in maniera categorica di aver rilasciato la dichiarazione per cui Milinkovic vuole andare al Manchester U… - Kingisack2 : RT @MiriamMkanaka: Manchester United inacheza Leo dunia nzima Ina furaha ?????? -