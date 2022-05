Caserta, un colpo di coda per cambiare un destino che appare segnato (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il futuro di Fabio Caserta non è mai stato così in bilico come dopo la partita con il Monza. Le parole di Oreste Vigorito al termine del match perso con i brianzoli sono parse eloquenti. L’ammissione di volersi prendere una pausa per riflettere sull’imminente futuro è la testimonianza di come, nella mente del numero uno, sia balenata l’idea di un ribaltone. Le prestazioni con Ternana e Monza non hanno soddisfatto dirigenza e tifoseria, sollevando interrogativi sulla gestione del tecnico di Melito di Porto Salvo. Allo U-Power Stadium tante cose non hanno funzionato. La squadra è parsa svuotata e sfiduciata, segno di come il ritiro di Novara (inutile e tardivo) non abbia sortito gli effetti sperati. Le assenze di Glik, Barba e Forte hanno indubbiamente pesato come macigni, ma discutibile è stata l’intera gestione della gara, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il futuro di Fabionon è mai stato così in bilico come dopo la partita con il Monza. Le parole di Oreste Vigorito al termine del match perso con i brianzoli sono parse eloquenti. L’ammissione di volersi prendere una pausa per riflettere sull’imminente futuro è la testimonianza di come, nella mente del numero uno, sia balenata l’idea di un ribaltone. Le prestazioni con Ternana e Monza non hanno soddisfatto dirigenza e tifoseria, sollevando interrogativi sulla gestione del tecnico di Melito di Porto Salvo. Allo U-Power Stadium tante cose non hanno funzionato. La squadra è parsa svuotata e sfiduciata, segno di come il ritiro di Novara (inutile e tardivo) non abbia sortito gli effetti sperati. Le assenze di Glik, Barba e Forte hanno indubbiamente pesato come macigni, ma discutibile è stata l’intera gestione della gara, ...

