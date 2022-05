Belen e De Martino | altro week-end insieme di nascosto

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 2 maggio 2022)Rodriguez e Stefano Depizzicatinel napoletano: il ritorno di fiamma non ha più segretie Stefano Dedi nuovo. I due provano a nascondersi ma ormai non serve più, visto che il ritorno di fiamma è noto agli occhi di tutti quanti. I due genitori di Santiago sono ormai diversi mesi che si sono riavvicinati, probabilmente in maniera definitiva, anche se più volte hanno tentato di sfuggire agli occhi indiscreti delle telecamere. Lo scorso-end pere Stefano è trascorso in Campania, con la passione tra i due che sembra di nuovo scattata. Ulteriore conferma in questa direzione è giunta nelle scorse ore: la showgirl argentina e il giudice di Amici si sono concessi una gita romantica a Napoli, tra mare e la ...