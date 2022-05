Ragusa, come fare attività didattiche legate alla storia del Castello di Donnafugata (Di domenica 1 maggio 2022) Ragusa – attività didattiche legate alla storia del Castello di Donnafugata. Sul sito istituzionale del Comune di Ragusa è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse riservato ad associazioni culturali interessate a svolgere al Castello di Donnafugata attività didattiche e laboratoriali legate alla storia ed alle tematiche dell’antico maniero. Lo annuncia una nota del Comune di Ragusa diffusa nei giorni scorsi.Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12 del 13 maggio 2022. Lavori a sud della zona artigianale di Zagarone a Scicli Scicli, “Diventerà Bellissima” ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 1 maggio 2022)deldi. Sul sito istituzionale del Comune diè stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse riservato ad associazioni culturali interessate a svolgere aldie laboratorialied alle tematiche dell’antico maniero. Lo annuncia una nota del Comune didiffusa nei giorni scorsi.Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12 del 13 maggio 2022. Lavori a sud della zona artigianale di Zagarone a Scicli Scicli, “Diventerà Bellissima” ...

quotidianodirg : #Attualità #CastellodiDonnafugata Ragusa, come fare attività didattiche legate alla storia del Castello di Donnafug… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Bonus Inps giovani under 36: come funziona e a chi tocca - Ultime notizie di… - barbaro_simone : Sanità pubblica gestita come cosa loro. Che mentalità diffusa. Corruzione a Ragusa, ortopedico denunciato: vacanze… - CorriereRagusa : Come si intrecciano i destini della Sac (con Gambuzza fuori) e delle camere di commercio - Corriere di Ragusa - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Futsal Ragusa, la F4 di Matranga: ''Concentrate già dal riscaldamento, e giochiamo come sapp… -