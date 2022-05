Amici, Nunzio eliminato a sorpresa e Maria De Filippi per la prima volta … (Di domenica 1 maggio 2022) E’ andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, proprio ieri sabato 30 aprile 2022. La puntata è stata particolarmente ricca di colpi di scena. Come sempre un allievo ha abbandonato la scuola e ieri è toccato a Nunzio Stancampiano, il quale nonostante abbia superato tre ballottaggi, al quarto purtroppo ha avuto la peggio. Sembra infatti che i giudici del Serale, chiamati a giudicare abbiano scelto Albe e così Nunzio è stato eliminato. Tutti sono rimasti piuttosto male dall’eliminazione del giovane e così alla fine anche Maria De Filippi sembra si sia lasciata andare ad un saluto piuttosto tenero e commovente. Amici, eliminato a sorpresa Nunzio StancampianoEbbene, ... Leggi su baritalianews (Di domenica 1 maggio 2022) E’ andata in onda una nuova puntata didiDe, proprio ieri sabato 30 aprile 2022. La puntata è stata particolarmente ricca di colpi di scena. Come sempre un allievo ha abbandonato la scuola e ieri è toccato aStancampiano, il quale nonostante abbia superato tre ballottaggi, al quarto purtroppo ha avuto la peggio. Sembra infatti che i giudici del Serale, chiamati a giudicare abbiano scelto Albe e cosìè stato. Tutti sono rimasti piuttosto male dall’eliminazione del giovane e così alla fine ancheDesembra si sia lasciata andare ad un saluto piuttosto tenero e commovente.StancampianoEbbene, ...

Novella_2000 : Bagno di folla per Nunzio al suo arrivo in aeroporto dopo l'eliminazione da Amici #amici21 - infoitcultura : Dopo l'eliminazione di Amici, Nunzio riceve il messaggio più bello - andreastoolbox : #Amici 21, dopo l'eliminazione bagno di folla in aeroporto per Nunzio - justsottona : Bho raga io però non riesco a pensare ad amici senza nunzio - _xjbproudofyou : @GinevraSardisco @__kohli__ Perché ieri Raimondo ha detto che il suo rimpianto è stato che Nunzio non fosse entrato… -