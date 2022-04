Stracciate i calendari | non servono a nulla | lo scudetto si deciderà partita dopo partita

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 aprile 2022) Per arrivare all’obiettivo «dobbiamo pensare». È un mantra, ripetuto in maniera compulsiva dagli allenatori e dai calciatori di qualunque squadra e di qualunque campionato in qualunque intervista di qualunque momento della stagione. Tanto che è piuttosto pacifico che si tratti semplicemente di un modo per difendersi dalle pressioni esterne, dalle paure, dall’ansia di raggiungere un risultato. In realtà viene da pensare che sia i professionisti direttamente coinvolti che chi cura l’informazione poi facciano l’esatto contrario. Quando manca poco alla fine della stagione stanno tutti lì a fare calcoli su calcoli, alcuni improbabili, per immaginare quando e dove la squadra avversaria può perder terreno e per individuare – magari – un momento decisivo, un attimo per fare la storia. E ...