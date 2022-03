Ultime Notizie – Covid oggi Piemonte, 1.950 contagi e 19 morti: bollettino 2 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono 1.961 nuovi contagi da Coronavirus comunicati oggi, 2 marzo 2022, i Piemonte secondo i dati del bollettino della Regione. Eseguiti 30.273 tamponi, di cui 25.605 antigenici. Mentre sono 19, nessuno di oggi, i decessi. I ricoverati in terapia intensiva sono 40, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 840 (-79 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 42.960. Il totale dei casi positivi diventa 986.004, di cui 81.555 Alessandria, 45.237 Asti, 38.215 Biella, 131.772 Cuneo, 74.700 Novara, 524.182 Torino, 35.009 Vercelli, 35.291 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.834 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 15.209 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono 1.961 nuovida Coronavirus comunicati, 22022, isecondo i dati deldella Regione. Eseguiti 30.273 tamponi, di cui 25.605 antigenici. Mentre sono 19, nessuno di, i decessi. I ricoverati in terapia intensiva sono 40, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 840 (-79 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 42.960. Il totale dei casi positivi diventa 986.004, di cui 81.555 Alessandria, 45.237 Asti, 38.215 Biella, 131.772 Cuneo, 74.700 Novara, 524.182 Torino, 35.009 Vercelli, 35.291 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.834 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 15.209 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Il ...

