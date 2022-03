The Batman, cosa dicono le prime statistiche e recensioni sul film con Robert Pattinson (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le prime recensioni di The Batman, che vede Robert Pattinson per prima volta nei panni del supereroe DC, hanno messo in chiaro una cosa: si presenta come uno dei migliori film dedivati a Batman, se non come candidato a miglior film sul personaggio fino ad oggi. Secondo Rotten Tomatoes, il film di Matt Reeves ha già un 87% di approvazione da parte della critica. Presto potremo scoprire cosa ne pensa il pubblico, ma quell'87% è estremamente importante perché, forse con sorpresa di molti, supera persino il gradimento di alcuni dei film di Nolan. In pratica, The Batman parte alla pari con The Dark Knight: The Legend Reborn, che ha ottenuto l'84% di approvazione e sopra ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ledi The, che vedeper prima volta nei panni del supereroe DC, hanno messo in chiaro una: si presenta come uno dei miglioridedivati a, se non come candidato a migliorsul personaggio fino ad oggi. Secondo Rotten Tomatoes, ildi Matt Reeves ha già un 87% di approvazione da parte della critica. Presto potremo scoprirene pensa il pubblico, ma quell'87% è estremamente importante perché, forse con sorpresa di molti, supera persino il gradimento di alcuni deidi Nolan. In pratica, Theparte alla pari con The Dark Knight: The Legend Reborn, che ha ottenuto l'84% di approvazione e sopra ...

