Tegola per il Bologna: un attaccante è positivo al Covid-19 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Arrivano conferme, seppur non ancora ufficiali. Marko Arnautovic è risultato positivo al Covid-19, lo racconta oggi in prima pagina il Corriere dello Sport: "L'attaccante del Bologna è risultato positivo ad un test fatto ieri. Marko Arnautovic, attaccante del Bologna Da quanto risulta è asintomatico", si legge a proposito di Arnautovic che a Salerno aveva regolarmente giocato e segnato per la squadra di Sinisa Mihajlovic. Il calciatore veniva da ben 3 gol segnati nelle ultime due partite. Una Tegola pesante per Mihajlovic che perde il suo uomo chiave in vista della prossima sfida contro il Torino.

Ultime Notizie dalla rete : Tegola per Probabili formazioni Fiorentina Juventus/ Quote, Allegri in emergenza (Coppa Italia) A centrocampo l'infortunio di Zakaria, che ne avrà per un mese, è una tegola non da poco: Allegri di fatto ha i giocatori contati e dunque dovrà proporre Arthur Melo in cabina di regia con Locatelli ...

Milan: infortunio muscolare per Romagnoli, è in forte dubbio per Napoli Tegola in casa Milan che deve fare i conti con l'infortunio subito questa sera durante Milan - Inter ... Il difensore italiano, sostituito da Kalulu, è in forte dubbio per la gara di domenica con il ...

Altra tegola per la Bakery: lesione del crociato per Bonacini - piacenzasera.it piacenzasera.it Vis, Gavazzi ha rinnovato Per Gucci stagione finita Contratto fino al 2025 al capitano che chiuderà la sua carriera a Pesaro. L’attaccante sfortunato: frattura scomposta della clavicola, sarà operato oggi ...

Bologna, tegola per Mihajlovic: Arnautovic positivo al covid Problemi in casa Bologna: per la prossima gara contro il Torino Mihajlovic rischia di perdere Marko Arnautovic, risultato positivo al covid ...

